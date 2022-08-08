Лед тронулся: граждане Армении начали обращаться к Баку за азербайджанскими паспортами

На прошлой неделе произошло два события, важных для послевоенных процессов на Южном Кавказе. С одной стороны, в ходе операции "Возмездие" азербайджанские войска устранили в Карабахском экономическом районе ряд боевых позиций незаконных вооруженных формирований, откуда велись обстрелы. Таким образом Азербайджан продемонстрировал, что вывод остатков армянских военных из Карабаха неизбежен, и он будет осуществлен так же, как и деоккупация азербайджанской земли в 2020 году, если Армения не заберет своих боевиков сама. С другой стороны, впервые граждане Армении обратились к Баку с просьбой о получении гражданства Азербайджана.



Обращение Ишхана Вердяна, озвученное в четверг, через день после операции "Возмездие", было ожидаемым. Вердян относится к той небольшой группе армянских активистов, которые призывают к полноценному миру Армении с Азербайджаном и отказу от территориальных претензий Еревана к своему соседу. Хотя на самом деле сторонниками нормализации армяно-азербайджанских отношений является большинство населения республики, заявления в публичном поле делают немногие из-за угрозы насилия со стороны радикальных националистов, чьи позиции в стране по-прежнему сильны. Поскольку открыто говорить о мире с Азербайджаном в Армении все еще опасно, Вердяну даже пришлось уехать в Турцию.



Поскольку Вердян позиционирует себя как армянский политик послевоенной и, можно сказать, постнационалистической эпохи, его обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о получении азербайджанского паспорта для жизни в Ханкенди (город в Карабахском экономической районе) было лишь вопросом времени. О целях своего поступка он заявил открыто: "Я всегда говорил, что армяне, которые не уедут в Армению и останутся жить в Карабахе, должны будет получить азербайджанское гражданство и стать частью общества Азербайджана. И я своего мнения не меняю. Я не знаю, каково им будет жить там, но я хочу им показать, что жить там можно абсолютно безопасно, как армянам. И даже – прекрасно жить".



При этом более существенным стало второе заявление, опубликованное в воскресенье – от некоего Ваге Гамбаряна, который также попросил у Ильхама Алиева азербайджанское гражданство для законного проживания в Ханкенди. О Гамбаряне ничего неизвестно, и только по выложенному в сеть видео можно судить, что это пожилой человек, скорее всего старше 70, живущий довольно бедно, хорошо владеющий русским языком и в советское время работавший в Баку. Следовательно, это представитель того самого молчаливого большинства, что не хочет продолжения конфронтации с Азербайджаном и стремится к миру, как бы националисты ни пропагандировали ненависть.



Понятно, почему первым за Вердяном последовал простой пенсионер. Старшее поколение является носителем опыта мирной жизни армян и азербайджанцев в советские годы, и если молодежь в какой-то мере становится жертвой националистической промывки мозгов, то старики попросту помнят, что 40 лет назад никакой вражды не было и люди нормально жили вместе, не задумываясь о национальности своих друзей, коллег, соседей и родственников. Теперь, когда война завершена и Баку готовится к реинтеграции армянского населения Карабаха в общество Азербайджана, у старшего поколения азербайджанских армян появились и возможность, и стимул вернуться туда, где они жили раньше и где продолжали бы жить, если бы не разожженный армяно-азербайджанский конфликт.



Крайне важно, что и политический активист Ишхан Вердян, и обычный человек Ваге Гамбарян просят Баку о проживании в Ханкенди. До настоящего момента армяне, имеющие право остаться в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, действовали по одному и тому же сценарию: бежали в Армению вслед за выводом оккупационных сил. Этот процесс можно наблюдать и сегодня, когда армянское население города Лачин и села Забух (оба находятся в Лачинском районе Азербайджана) экстренно переезжает в Армению из-за изменения маршрута Лачинского коридора, поскольку этого прямой речью требует Ереван. Переселенцы, разумеется, не могут остаться в Азербайджане, как и любые другие нелегальные мигранты, но у карабахских и зангезурских армян такое право есть, и требуется показать им, что бегству есть альтернатива – жизнь в Азербайджанской Республике на законных основаниях.



Именно эту альтернативу, желание обратного движения – не прочь из Азербайджана, а в Азербайджан – и показали на прошлой неделе Ишхан Вердян и Ваге Гамбарян. Старший из них подает пример армянской молодежи, младший – своим ровесникам: не нужно бояться жизни в Азербайджанской Республике, когда Баку сам нацелен на сохранение армянского населения Карабаха и Зангезура. Одновременно они отвергают ложь националистов о невозможности такого будущего Южного Кавказа, в котором между армянами и азербайджанцами нет вражды. Можно ожидать, что этим же путем пойдут другие, и со временем переход из армянского в азербайджанское гражданство для карабахских армян станет общепринятой нормой.



Вполне возможно, что на фоне нерешаемых проблем армянского государства захотят получить азербайджанский паспорт и многие жители современной Армении.