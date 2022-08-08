Песков: предпосылок для встречи Путина и Зеленского пока нет

8 авг. 12:53

Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только после того, как делегации переговорщиков из двух стран проделают всю домашнюю работу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время предпосылок для переговоров на высшем уровне нет.

"Что касается встречи на высшем уровне, между президентами Путиным и Зеленским, она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует", - сказал представитель официальной Москвы, комментируя предложения турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об организации переговоров между Путиным и Зеленским.

Далее Песков отметил, что в настоящий момент с Украиной нет ни переговоров, ни предпосылок к ним. "Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров. В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет. Специальная военная операция продолжается - продолжается до выполнения постановленных целей", - обратил внимание он.