Стало известно, когда Казахстан возобновит полеты во Вьетнам

8 авг. 12:49

Мининдустрии и инфраструктурного развития вместе с авиационными властями Вьетнама готовит возобновление регулярных авиарейсов между Казахстаном и Вьетнамом, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации.

"Крупнейшая вьетнамская авиакомпания Vietjet Air планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Камрань – Нур-Султан и Камрань – Алматы с частотой два-три раза в неделю, начиная с конца сентября этого года, на воздушных судах типа Airbus А-330", - сказано в сообщении.

В комитете отметили, что возобновление полетов ускорит развитие торговоэкономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом.