В Грузии обвинили Саакашвили в войне в августе 2008 года

8 авг. 12:31

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что глупая политика экс-президента страны Михаила Саакашвили привела к военному конфликту в августе 2008 года.

"Глупая политика экс-президента Саакашвили, не рассчитанные, провокационные шаги привели к тому, что они не смогли избежать этой трагической войны... Это было предательством Саакашвили и его команды", – цитирует его Sputnik Грузия.

Премьер считает, что Саакашвили "пожертвовал Грузией, нашим народом и нашими военными". По его словам, действующее руководство стоит на том, чтобы вести мирную и разумную политику.