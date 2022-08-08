Россиянам понадобились защищенные телефоны

8 авг. 12:24

В России вырос спрос на защищенные телефоны. Об этом свидетельствуют данные "Ситилинка", передает "Ъ".

В частности, в июне-июле 2022 года спрос на противоударные и влагозащищенные смартфоны вырос почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За указанный временной промежуток продажи защищенных смартфонов в сети магазинов электроники в штуках увеличились на 300%. За это время "Ситилинк" продал 16,5 тыс защищенных устройств.

Специалисты полагают, что увеличение спроса на такие телефоны может быть связан с тем, что россияне хотят приобрести более надежный аппарат в условиях падения доходов.