В России диагностировали COVID-19 у 17 862 человек

8 авг. 11:52

За последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 17 862. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выписаны по выздоровлению 8721 человек, умерли – 45. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 18 730 561. Справились с болезнью 18 048 076 жителей страны, скончались – 382 786.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 5241, Санкт-Петербурге – 2642, Московской области – 1029, Самарской области – 423, Иркутской области – 374, Приморском крае - 325, Воронежской области – 300, Ленинградской области – 286, Свердловской области – 284, Нижегородской области – 272.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Дагестан. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 89 жителей региона. В Ставропольском крае выявили 74 случая заражения, в Кабардино-Балкарии – 53, в Северной Осетии – 25, в Карачаево-Черкесии – 17, в Чечне – 12, в Ингушетии – 5.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 584 млн, из них более 6,4 млн человек скончались.