Закрыта самая опасная дорога в Грузии

8 авг. 11:54

В Департаменте автомобильных дорог Грузии сообщили о временном запрете движения автотранспорта на 26-42 км участка дороги внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало.

Уточняется, что участок дороги был закрыт после ливневых дождей. В настоящее время проводятся ремонтные работы.

На участке 12-26 км участка дороги разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью. "Для остального вида транспорта движение запрещено. На 1-11 км участке дороги Пшавели-Лечури движение автотранспорта свободно", - приводит сообщение Sputnik Грузия.