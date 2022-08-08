В Турции заявили, что не доверяют Западу, так как "теперь мы с Россией"

8 авг. 11:38

Обозреватели турецкого издания Haber7 отреагировали на антироссийские санкции и поддержали стремление Анкары и Москвы к взаимовыгодному сотрудничеству.

Читатели прокомментировали статью Financial Times, в которой говорилось о беспокойстве Запада в отношении укрепления сотрудничества России и Турции.

Так, один из комментаторов считает, что Запад завидует углублению отношений Путина и Эрдогана, а "дешевые санкции" уже никому не угрожают.

"Если Запад злится, значит, мы поступаем правильно", - подметил другой пользователь.

Еще один обозреватель напомнил о ситуациях вокруг Ирака, Афганистана и Палестины и призвал Запад "уточнить о своем беспокойстве". "Запад, теперь мы с Россией!", - подчеркнул он.

Четвертый комментатор выразил уверенность, что Турция от отношений с Россией получит только пользу, поскольку, по его мнению, "мы не доверяем ЕС".

"Запад сделает все, чтобы не допустить сближения России, Китая, Ирана и Турции. Если они объединятся, то станут представлять большую опасность для гегемонии США и Европы. На самом деле Запад - главный враг для всего человечества", - заключили пользователи.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Главы двух стран подтвердили приверженность укреплению сотрудничества, договорившись о поставках российского газа за рубли.