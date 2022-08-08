Омбудсмены России и Турции проведут встречу Стамбуле

8 авг. 11:34

В Стамбуле состоится встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и омбудсмена Турции Шерефа Малкоча. Об этом сообщила российский омбудсмен в своем Telegram-канале.

"Наметили встречу на этой неделе в Стамбуле с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем, чтобы подписать дополнительный Протокол о совместных мероприятиях в 2022-2023 годах", - поведала она.

Москалькова также отметила, что на встрече планируется обсудить вопросы гуманитарной помощи россиянам, находящимся в Турции, а также защиту прав человека и гражданина в области трудовой миграции, экономических и гражданских прав.

Помимо этого, уполномоченный по правам человека в РФ обратила внимание на то, что договоренности о наращивании многостороннего взаимодействия, достигнутые президентами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на встрече в Сочи, дают дополнительный импульс для расширения сотрудничества на правозащитном треке.