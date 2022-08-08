Обвалы закрыли дороги в горных районах Дагестана

8 авг. 11:26

Ливневые дожди в горах Дагестана привели к обвалу скальных пород, информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Уточняется, что дороги были закрыты на трех участках в Акушинском и Шамильском районах республики.

"В результате ливневых дождей прошедших по горным районам республики 6 и 7 августа в Акушинском районе на автомобильной дороге "Леваши-Акуша-Уркарах-Маджалис - Мамедкала" км 31 (ремонтный участок), произошел обвал скальной породы верхового откоса, дорога закрыта. В Шамильском районе на автомобильной дороге "ГШВП - Тогох" км 5 произошел обвал скальной породы верхового откоса. Транспортное сообщение прервано и "ГШВП - Дагбаш км 10", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на первом участке работы по расчистке не начаты из-за опасности повторного обвала.