Siemens Energy окончательно уйдет из России осенью

8 авг. 10:58

Энергетическая компания Siemens Energy начала мероприятия по выходу из активов в России. Об этом сообщили в самой компании.

"Siemens Energy в третьем квартале 2022 года [апрель - июнь 2022 года] начала реструктуризацию бизнеса в России", - сказано в заявлении.

В компании отметили, что завершить данный процесс планируется осенью 2022 года.

В Siemens Energy пояснили, что санкции Евросоюза после 10 июля 2022 года стали оказывать существенное влияние на деловую активность компании на территории России и не oпрaвдывaют прoдoлжeниe рaбoты в стране.

Напомним, Siemens Energy является дочерней компанией германского концерна Siemens AG. Подразделение было выделено из его состава в отдельную компанию в 2020 году.