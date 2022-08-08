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Финляндия демонтировала подаренный СССР памятник "Мир во всем мире"

Финляндия демонтировала подаренный СССР памятник &quot;Мир во всем мире&quot;

Памятник "Мир во всем мире" в Хельсинки, подаренный Финляндии СССР, демонтирован.

Как пишет РИА Новости, что демонтаж якобы связан с перестройкой улицы Хаканиеменранта, которая должная пройти через место, где он ранее располагался. Здесь ведется строительство новой трамвайной линии.

В настоящее время будущая "прописка" монумента неизвестна.

Вопрос о переносе памятника поднимался не раз. Так, в 2019 году его предлагали перенести в связи с обновлением и модернизацией района Хаканиеми на небольшой сквер имени Ленина, но проект не был одобрен.

Скульптура "Мир во всем мире" высотой 6,5 м была подарена Москвой в январе 1990 года, ее установили на Хаканиеменранта. Финляндия в ответ передала СССР скульптуру "Дети мира", которая находится в Парке Дружбы на Ленинградском шоссе.

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