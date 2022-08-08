Медведев: действия в Грузии в 2008 году были сигналом для США и НАТО

8 авг. 10:37

США не услышали опасений России в 2008 году, когда были предприняты действия по принуждению Грузии к миру, и продолжили проводить опасный курс, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России", - говорится в его публикации в Telegram-канале.

Теперь, по его словам, это привело к необратимым изменениям в геополитическом масштабе. Но США и НАТО не услышали и не поняли. Проигнорировали. Продолжили свой чрезвычайно опасный курс. В 2022-м нам пришлось ответить гораздо жестче. Теперь необратимо изменился весь мир", - обратил внимание Медведев.