Нефтяной кокс из Азербайджана прибыл в Китай

8 авг. 10:16

Азербайджан в рамках сотрудничества компании ADY Container и ООО "Азералюминий" экспортировал в Китай нефтяной кокс по Транскаспийскому маршруту. Груз был доставлен по маршруту Гянджа - Пинъюань в 50 40-футовых контейнерах. Об этом сообщили в пресс-службе компании ADY Container (дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги).

"Вагоны с контейнерами, следовавшие по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), были доставлены из порта Алят в казахстанский порт Актау фидерным судном "Барыс", а оттуда - в Китай через территорию Казахстана", - говорится в сообщении.

Проект был реализован в соответствии с меморандумом о совместных перевозках, подписанным между ADY Container и ООО "Азералюминий".