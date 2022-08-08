Стало известно, как Россия и Турция перейдут на нацвалюту в торговле

8 авг. 9:55

Рубль будет использоваться в основном для расчетов за газ между Турцией и Россией, далее планируется полный переход на нацвалюту в торговле, сообщает турецкое издание Milliyet.

"После встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина предусматривается, что рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между двумя странами, после чего последует введение турецкой лиры и использование местных валют вместо долларов и евро между двумя странами", - пишет газета.

В издании добавили, что торговля в национальных валютах поможет обеспечить защиту валютных резервов Турции.