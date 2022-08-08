Запад столкнулся с проблемами в снижении зависимости от российского газа

8 авг. 9:33

Страны Запада планируют увеличить пропускную способность Трансадриатического и Трансанатолийского газопроводов для снижения зависимости от российского газа, однако на это может уйти несколько лет, сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

"Годовая мощность TAP, европейского участка TANAP, построенного в рамках "Южного газового коридора", оценивается в 10 млрд куб/м. Проект, простирающийся от азербайджанского сектора Каспия, требует дополнительных инвестиций для увеличения поставок газа в Европу. Европа хочет увеличения пропускной способности "Южного газового коридора", и в этом контексте представляется технически возможным увеличить мощность ТАР с 10 млрд куб/мдо 20 млрд куб/м. Увеличение пропускной способности TANAP с 16 млрд куб/м до 24 млрд куб/м, а затем до 31 млрд куб/м рассматривается как цель, которую можно достичь с помощью инвестиций", - передает газета.

Там же заявили, что реализовать эти цели получиться не раньше, чем через 5 лет, так как потребуются дополнительные протоколы и соглашения, несмотря на инвестиции в увеличение мощности.

"Создаваемый здесь газовый коридор укрепляет позиции Турции как страны энергетической базы. Все решения для Европы, которая хочет обезопасить себя в приближающемся зимнем сезоне, ведут в Турцию", - уточняет газета.