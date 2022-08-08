Два судна с зерном покинули украинские порты

8 авг. 9:18

Два сухогруза с сельхозпродукцией из Украины вышли из черноморских портов, сообщает пресс-служба министерства обороны Турции.

Там же напомнили, что отгрузка зерна из портов Украины ведется в рамках работы Совместного координационного центра. Суда с зерном, выходящие в море, проходят в Стамбул по гуманитарному коридору.

"Этим утром из украинского порта "Южный" вышло судно SACURA, которое везет 11 тыс тонн сои. Из "Черноморска" вышло судно ARIZONA с 48 458 тоннами кукурузы и движется в Искендерун", - сказано в сообщении.