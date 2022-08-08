Когда в Москву вернется солнце

8 авг. 9:15

Погода без осадков с температурой от 22 до 26 градусов тепла придет в Москву со среды, поделился прогнозом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По его словам, во вторник в столичном регионе вероятность дождя останется еще высокой, а начиная со среды и до конца недели погода будет с переменной облачностью, без осадков. "Температура будет не такой высокой - в середине недели примерно 22-24 градуса [тепла], а к выходным до 24-26 повысится", - приводит слова собеседника ТАСС.

Далее синоптик отметил, что в понедельник в столице и области погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Столбики термометров будут подниматься до 20-25 градусов тепла соответственно.