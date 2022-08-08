"Диктант Победы" пройдет на 41 площадке в Ингушетии

8 авг. 8:34

Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет 3 сентября на базе 41 школы Ингушетии, информирует пресс-служба Минобразования региона.

"Диктант на тему событий Второй мировой войны можно будет написать в школах города Назрани, Магаса, Сунжи, Малгобека, а также Назрановского, Сунженского, Малгобекского и горного Джейрахского районов", - сообщает ведомство.

Уточняется, что мероприятие пройдет в форме тестирования, участникам необходимо ответить на 25 вопросов в течение 45 минут.