В Ставрополе появятся сотни баков для раздельного сбора мусора

8 авг. 7:23

В рамках нацпроекта "Экология" в Ставропольском крае будет установлено более 800 контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом информирует пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Наш край вошел в число 37 субъектов РФ, прошедших конкурсный отбор Минприроды России на получение субсидии по заявкам на приобретение баков для раздельного накопления ТКО. Заявка от Ставропольского края на сумму 14 млн рублей предполагает приобретение в 2023 году 838 таких баков", - говорится в релизе.

Точная сумма, добавили в министерстве, и количество контейнеров, которые получится закупить, станет известна позже.

Уточняется, что в этом году регион получит аналогичную субсидию.