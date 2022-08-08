Нальчик примет Кавказский музыкальный фестиваль

8 авг. 5:33

Первый кавказский музыкальный фестиваль, приуроченный к 100-летию Кабардино-Балкарии, пройдет в Нальчике с 25 по 27 августа. Мероприятие объединит звезд российской и кавказской эстрады, поможет посетителям лучше узнать обычаи и традиции регионов Кавказа, рассказали организаторы.

"Творческая команда лучших специалистов из России и Беларуси по созданию грандиозных шоу, реализует уникальный проект, который положит начало новому культурному развитию региона. Проект реализуется при содействии и поддержке администрации города и правительства КБР, он приурочен к празднованию 100-летия КБР", - говорится в релизе.

В оргкомитете фестиваля уточнили, что участниками концерта станут Авраам Руссо, Согдиана, Денис Клявер, Рада Рай, Руслан Алехно, Варвара, Сати Казанова, Наталья Гордиенко, Нодар Ревия, а также звезды кавказской эстрады Черим Нахушев, Астемир Апанасов, Аскер Бербеков, Ринат Каримов, Азамат Биштов, Мурад Байкаев, Патимат Кагирова, Татьяна Третьяк, академические ансамбли народного танца. Специальные гости фестиваля - Kevin MCCOY и Tomas NEVERGREEN.

Вместе со звездами праздник музыки будут создавать ведущие артисты и коллективы девяти субъектов России - Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев, уточняют организаторы.