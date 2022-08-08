Турнир по силовому экстриму "Игры сильных" пройдет на Ставрополье

8 авг. 2:23

Состязания по силовому экстриму "Игры сильных" с тягой автомобиля и переворачиванием больших покрышек пройдет 13 августа в городском парке Минеральных Вод. Об этом сообщил в воскресенье глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

Отмечается, что турнир соберет около 70 участников со Ставрополья, из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

По словам главы округа, участники сразятся в кантовке покрышки от большегруза, эстафете по переносу мешков и бочек, тяге автомобиля и других видах.

"Минеральные воды всегда славились своими богатырями и силачами, завоевавшими множество побед в различных видах спорта. Уверен, что эти соревнования будут зрелищными, эффектными, а мы узнаем самых сильных людей региона", - отметил Сергиенко.