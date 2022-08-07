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Турция не одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО, пока...

Турция не одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО, пока...

Турция не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии, пока эти страны не выполнят свои обязательства по борьбе с терроризмом. Об этом заявил министр юстиции республики Бекир Боздаг.

"Не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки [Швеции и Финляндии], пока они не сдержат свое слово", - предупредил он в эфире телеканала Akit TV.

Глава Минюста добавил, что Анкара пока не получила от Стокгольма и Хельсинки ответов на запросы об экстрадиции людей, причастных к террористической деятельности.

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