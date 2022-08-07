В Ингушетии состоятся гастрономический и фермерский фестивали

7 авг. 21:57

Несколько фестивалей, а также полумарафон в горах пройдут осенью в Ингушетии, сообщил на всероссийском туристическом форуме "Путешествуй!" председатель Комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Мизиев.

"24-25 сентября у нас планируется проведение первого фермерского фестиваля "Свое", где производители региона смогут представить свою продукцию. Там же у нас пройдет гастрономический фестиваль в те же даты, спортивные мероприятия, а также гастрономические конкурсы. Первого октября, когда стартует самый массовый забег в России Московский марафон, в нашем регионе пройдут спортивные забеги для любителей, это будет полумарафон на 10 км по живописным местам в горном Джейрахском районе в местности с перепадами высот", - сказал он.

Далее Мизиев отметил, что комитет проводит работу по вовлечению молодежи в развитие туризма в республике: студенты проводят инфотуры, устанавливают арт-объекты, устраивают театрализованные мероприятия.