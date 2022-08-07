Израильская армия сохраняет оперативную готовность

7 авг. 21:51

Израильский министр обороны Бени Ганц дал оборонным структурам распоряжение сохранять оперативную готовность, приказ был отдан по итогам совещания по ситуации в сфере безопасности в свете эскалации в секторе Газа. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"По завершении оценки ситуации министр Ганц дал указание оборонным структурам продолжать поддерживать готовность к оперативным действиям", - сказано в нем.

Как сообщают СМИ, палестинская террористическая группировка подтвердила перемирие с Израилем.

Ранее сегодня премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что цели операции "Рассвет" достигнуты, и в ее продолжении нет необходимости.