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Израильская армия сохраняет оперативную готовность

Израильская армия сохраняет оперативную готовность

Израильский министр обороны Бени Ганц дал оборонным структурам распоряжение сохранять оперативную готовность, приказ был отдан по итогам совещания по ситуации в сфере безопасности в свете эскалации в секторе Газа. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"По завершении оценки ситуации министр Ганц дал указание оборонным структурам продолжать поддерживать готовность к оперативным действиям", - сказано в нем.

Как сообщают СМИ, палестинская террористическая группировка подтвердила перемирие с Израилем.

Ранее сегодня премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что цели операции "Рассвет" достигнуты, и в ее продолжении нет необходимости.

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