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Вице-спикер парламента Грузии расценил как демарш поступок президента

Вице-спикер парламента Грузии расценил как демарш поступок президента

Решение президента Грузии не выносить на обсуждение на пост председателя ЦИК кандидатуру действующего главы Георгия Каландаришвили нужно расценивать как серьезный политический демарш, заявил вице-спикер парламента Гия Вольский.

По словам политика, не давать шанса человеку, много трудившемуся и показавшему высокий уровень профессионализма, лишь из-за того, что его кандидатуру не поддержит "радикальная оппозиция", - непрофессионально и просто по-человечески неверно.

"Мы должны ответить на этот демарш тоже политически", - цитирует Вольского Sputnik Грузия.

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