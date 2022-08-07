Вице-спикер парламента Грузии расценил как демарш поступок президента

7 авг. 21:33

Решение президента Грузии не выносить на обсуждение на пост председателя ЦИК кандидатуру действующего главы Георгия Каландаришвили нужно расценивать как серьезный политический демарш, заявил вице-спикер парламента Гия Вольский.

По словам политика, не давать шанса человеку, много трудившемуся и показавшему высокий уровень профессионализма, лишь из-за того, что его кандидатуру не поддержит "радикальная оппозиция", - непрофессионально и просто по-человечески неверно.

"Мы должны ответить на этот демарш тоже политически", - цитирует Вольского Sputnik Грузия.