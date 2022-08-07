Российский дипломат при ООН: санкции мешают завершить техпроцедуры по "Северному потоку"

7 авг. 21:17

Технические процедуры по российскому газопроводу "Северный поток" невозможно довести до конца из-за антироссийских санкций, в том числе установленных Европой и Великобританией, сообщил в интервью радио Times первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о сокращении поставок газа в Европу.

"Что касается текущей ситуации с "Северным потоком", полагаю, уже объяснялось в деталях, что есть определенные технические процедуры, которые необходимо завершить с помощью оборудования для "Северного потока", а этого сделать нельзя из-за введенных против России санкций", - пояснил дипломат.

По словам Полянского, РФ по-прежнему надежный поставщик газа, и антироссийские санкции вводила не она. Поэтому, заявил он, спрашивать о причинам энергетического кризиса в Европе нужно не российских, в европейских и британских политиков, "которые ни во что не ставят интересы своих народов".