Обзор СМИ Кавказа 1 - 7 августа

Кабардино-Балкария поддерживает торговые отношения на региональном уровне с 66 странами, операции по экспорту - с 32 странами. До 83% всего объема экспорта из КБР идет в страны СНГ. Несырьевой неэнергетический экспорт республики включает 34 товарные позиции. Его основу составляют продовольственные товары и сырье, металлы и изделия из них, машиностроительная продукция, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Значительно увеличилась в экспорте доля продовольственных товаров и сырья. Экспортируется зерно, кондитерские изделия, сырная продукция, алкогольные и безалкогольные напитки, кукурузный крахмал, комбикорма, колбасы, продукты из мяса и субпродуктов, овощные консервы. Центр поддержки экспорта КБР за первое полугодие оказал помощь 118 субъектам малого и среднего предпринимательства, пишет газета "Кабардино-Балкарская правда".

Российский экспортный центр представил членам Экспортного совета республики возможности цифровой платформы "Мой экспорт" - информационной системы "Одно окно". Цифровой комплекс обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Он позволит сельхозпроизводителям изучить внешние рынки сбыта, узнать об особенностях деловой коммуникации с новыми странами, найти покупателя на рынке сбыта, выбрать нового поставщика деталей, комплектующих, сырья и материалов, выйти на зарубежные электронные площадки для реализации продукции. Также с помощью системы можно оформлять документы, получить софинансирование, помощь юриста, проконсультироваться по вопросам логистики, оформить международное почтовое отправление и воспользоваться услугами кредитования, страхования, а также господдержкой на компенсацию затрат на транспортировку товаров АПК. Сейчас в "Одном окне" работает 31 сервис по четырем направлениям: государственные сервисы, государственная поддержка, бизнес-сервисы, аналитика. До 2024 года будет запущено еще 30, включая платежный, который значительно расширит возможности российских компаний. Соответствующий закон подписан президентом РФ, платежная система на платформе "Мой экспорт" заработает в апреле 2023 года.

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В Дагестане с 2019 года реализуется программа развития горных территорий. Ее цель - повышение уровня жизни людей, снижение безработицы и миграционной убыли населения. В горах республики расположено 1186 населенных пунктов, где проживают порядка 931 тыс. человек – 30 % населения республики, пишет газета "Дагестанская правда". Объем средств, предусмотренных на реализацию госпрограммы из республиканского бюджета на период с 2014 по 2019 годы, составил 16,6 млн рублей, которые были направлены на субсидии. З этот период поступило 34 заявки, из которых одобрено 13 на общую сумму 16,5 млн рублей. В числе заявок, прошедших конкурсный отбор: 9 малогабаритных теплиц, два оптово-распределительных центра хранения, предпродажной подготовки и реализации продукции, два перерабатывающих мини-производства (переработка молока и хлебобулочных изделий). Введенные в эксплуатацию объекты расположены в Левашинском, Карабудахкентском, Буйнакском, Казбековском, Хивском, Унцукульском, Ахтынском, Кайтагском, Акушинском, Шамильском районах.

На втором этап правительство РД утвердило госпрограмму "Социально-экономическое развитие горных территорий" на 2020–2024 годы. Общий объем финансирования на этот период составляет 430 млн рублей. В этом году внесены изменения в отдельные положения порядка предоставления грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку садов интенсивного типа. В частности включено обязательство по наличию постоянного источника воды и увеличен предельный размер гранта с 400 до 500 тыс. рублей. Также изменен порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат владельцам ЛПХ на покупку малогабаритной сельскохозяйственной техники. Предельный размер субсидии повышен с 50 до 200 тыс. рублей. В этом году поступило 349 заявок, что в 1,8 раза больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство из них на закладку садов интенсивного типа – 158, и на покупку малогабаритной сельхозтехники для ЛПХ – 177. По словам замминистра экономики и территориального развития Шамиля Аммаева, в этом году из 33 горных районов 24 приняли участие в программе, это на три района больше, чем в 2021 году. Исходя из количества полученных заявок, в этом году ожидается полное освоение предусмотренных в республиканском бюджете средств.

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С 2017 в Южной Осетии наблюдается рост ВВП на 35% без учета инфляции, с 4,9 млрд рублей до 6,6 млрд рублей. Объем выпуска промышленной продукции вырос почти в два раза за последние пять лет и составил 1,6 млрд рублей, в основном за счет частного сектора в легкой промышленности. В остальных направлениях наблюдается отрицательный рост. Республика импортирует почти в три раза больше, чем экспортирует. Число зарегистрированных безработных в Управлении занятости на конец 2021 года, составило 2449 человек. Это почти на 900 человек меньше, чем пять лет назад, но на 800 человек больше, чем в 2020 году, однако, реальная численность нетрудоустроенных больше, так как многие безработные надеются найти работу самостоятельно.

За пять лет наметилась положительная динамика по номинальной зарплате в бюджетной сфере с 16331 рубля до 24042 рубля, то есть повышение почти на 50%. Лидируют по показателю работники судебных органов, банковской сферы и врачи. Такие цифры в интервью газете "Южная Осетия" привела кандидат экономических наук, заведующая отделом социально-экономических исследований ЮОНИИ Мария Кабисова, отметив, что экономика РЮО, будучи долгие годы под влиянием комбинаций неблагоприятных факторов, и сегодня испытывает серьезные трудности.

Она положительно оценивает экономический потенциал республики. Имеются и полезные ископаемые, и благоприятные природно-климатические условия для развития экономики. Значительные перспективы у сельского хозяйства и туризма. Эти направления, наряду со строительством и производством строительных материалов, вошли в качестве приоритетных направлений в Стратегию социально-экономического развития РЮО до 2030 года. По мнению ученого, необходимо развивать инновации, новые технологии, развитие интеллектуального потенциала и т.д. Но для этого необходимы высокопрофессиональные кадры, в большей степени инженерные. Это проблема, которую необходимо решать посредством качественного образования на всех уровнях, без привлечения кадров извне здесь не обойтись. Необходимо уделять максимум внимания развитию предпринимательства, инвестициям. На данном этапе РЮО могла бы успешно экспортировать минеральную и родниковую воду, а также экологически чистую сельхозпродукцию, для этого есть большой потенциал.

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Ингушетия в 2022 году запустила несколько прямых авиарейсов в крупные города России. Как сообщает газета "Ингушетия", в минувший четверг был открыт первый авиарейс авиакомпании UTair в Сочи. Полеты будут совершаться дважды в неделю. Загрузка самолета по рейсу составила около 90%. Ранее из региона был запущен новый рейс в Санкт-Петербург, который будет совершаться по субботам и средам, а с 9 сентября начнет летать рейс в Тюмень. Продолжает работу с полной загрузкой маршрут в Самару. Самолет авиакомпании Red Wings впервые приземлился в аэропорту "Магас" 3 июня. Этот авиарейс организован по федеральной программе субсидирования региональных воздушных перевозок с учетом повышенного интереса жителей российских регионов к природным достопримечательностям и уникальным башенным комплексам республики.Стоимость билетов невысокая, поскольку это субсидируемые федеральным и местным бюджетом рейсы. Полеты осуществляются с частотой один раз в неделю по пятницам. Ранее руководство аэропорта проводило встречи, видеоконференции с туроператорами Самары, которые проявили большой интерес к Ингушетии, туристическим объектам региона. Кроме того, изучалось мнение представителей республики в Оренбурге, Пензе, Ульяновске, Саратове, которые также поддержали идею запуска рейса.

Работу над транспортной доступностью Ингушетии и меры социально-экономического развития региона глава республики Казбек Коков недавно обсудил с зампредседателя правительства РФ Александром Новаком. На встрече было заявлено об увеличении числа межрегиональных рейсов из аэропорта Магас — добавлены маршруты в Сочи, Самару, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижневартовск. Республиканские власти делают упор на самые востребованные маршруты. Есть много студентов и уроженцев республики, проживающих, работающих в других регионах, и новые направления облегчат им жизнь.

Аэропорт "Магас" им. Суламбека Осканова расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В него входят аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу. В середине декабря минувшего года аэропорт получил статус международного. Первые международные рейсы, которые откроются из аэропорта Ингушетии, запланированы в Турцию. Власти региона планируют построить международный терминал.

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Газета "Северная Осетия" сообщает, что в республике прошла выставка-ярмарка народных художественных промыслов России "Фарн". В выставочном зале Национального музея РСО-А (ул. Горького, 8) была открыта масштабная экспозиция с работами мастеров старинных русских ремесел. Со 2 по 7 августа жители и гости республики смогли увидеть воочию оренбургские платки, елецкие кружева, нижегородскую керамику, живопись по стеклу цхинвальских мастеров и шерстяную флористику из Севастополя. Северную Осетию представил целый калейдоскоп талантливых мастеров. На выставке можно было встретить изделия мастеров по дереву, меди, камню и даже традиционные осетинские кинжалы, представлены изделия ювелиров республики, а также воссозданные образцы скифского оружия, доспехов и амуниции. Молодые дизайнеры, парфюмеры, производители косметики и масел познакомили посетителей с современными продуктами бренда "Сделано в Алании".

В рамках выставки были запланированы мастер-классы по басонному плетению и плетению национальных косынок "цылла", валянию войлочных головных уборов, демонстрация удмуртской техники изготовления поясов. Самые младшие ее посетители могли облачиться в национальную одежду, поиграть в старинные детские забавы и погрузиться в атмосферу старинного осетинского быта.