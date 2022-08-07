Источники: сепаратисты потребовали от жителей сел в районе Лачинского коридора покинуть свои дома

7 авг. 20:59

Армянские политики, играющие роли "руководства" незаконного режима, созданного Ереваном на земле Азербайджана, настоятельно рекомендовали жителям нескольких населенных пунктов вдоль Лачинского коридора на территории Азербайджана, у которых нет азербайджанского гражданства, покинуть свои дома. Об этом сообщают армянские СМИ, ссылаясь на источники.

Людей попросили сделать это до 25 августа, когда начнет действовать дорога, альтернативная нынешнему Лачинскому коридору.

Сообщалось, что жители этих населенных пунктов, в том числе Лачина и Забуха, устроили акцию протеста и перекрыли дорогу после встречи с Айком Ханумяном, играющим роль "министра" сепаратистов, на которой он и озвучил это требование.