Мария Захарова: МИД поддерживает постоянный контакт с Кубой по пожару в нефтехранилище

7 авг. 20:11

МИД России и профильные ведомства поддерживают постоянный контакт с Кубой для координации возможных совместных мер и оказания необходимого содействия в связи с пожаром в нефтехранилище. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, еще пятого августа после удара молнии в купол нефтехранилища, где находилось около 25 тысяч кубометров нефти, возник сильный пожар, огонь перекинулся на соседний резервуар, произошло несколько взрывов.

По официальным данным, есть жертвы и без вести пропавшие, десятки человек ранены и получили ожоги.

"В эти тяжелые для Кубы дни выражаем самые искренние слова поддержки кубинским друзьям, глубокие соболезнования и сочувствие родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказала Мария Захарова.