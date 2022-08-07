Найдено тело одного из рабочих, упавших в коллектор в Москве

7 авг. 19:59

Тело одного из рабочих, упавших в колодец на юго-востоке Москвы, обнаружили спасатели, об этом рассказали в столичной прокуратуре.

"В районе улицы Марьинский парк обнаружено тело одного из рабочих. Поиски остальных продолжаются", - приводит слова официального представителя надзорного ведомства Людмилы Нефедовой "Интерфакс".

Она уточнила, что по факту ведется проверка исполнения федерального законодательства, в том числе об охране труда и соблюдении техники безопасности.

Ранее сообщалось, что трех человек унесло водой из-за резкого подъема ее уровня при работах на Краснодарской улице, которые вели сотрудники частной подрядной организации ООО "АкваТрейд". Пятеро рабочих спаслись из коллектора самостоятельно, еще пятерым помогли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона.