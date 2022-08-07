Всероссийский турнир по трейлраннингу пройдет в Кисловодске через неделю

7 авг. 19:34

На турнир по трейлраннингу (бегу в гору по пересеченной местности) соберутся 14 августа в Кисловодске около 50 спортсменов со всей России, рассказал глава курорта Евгений Моисеев.

"Уже зарегистрировались участники из Москвы, Ростова, Махачкалы, Твери и других городов", - поведал он ТАСС.

По словам градоначальника, участники могут выбрать из двух дистанций: 7 км с набором высоты 165 м и 14 км с набором высоты 330 м. Попробовать свои силы приглашаются как профессиональные спортсмены, так и любители.

Моисеев добавил, что состязания проведут в очень красивом лесу в восточной части курорта.

"Хотим, чтобы гости оценили возможности города для активного отдыха. Кисловодск сейчас активно развивает достаточно новое для города-санатория направление - спортивный туризм", - добавил он.