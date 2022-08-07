Президент Грузии отказала действующему главе ЦИК в переизбрании

7 авг. 19:11

Кандидатура нынешнего главы ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили не была представлена президентом Саломе Зурабишвили на утверждение в парламент, поскольку ранее он не набрал две трети голосов депутатов, рассказали в администрации президента.

Ранее Зурабишвили представила парламенту двух кандидатов на пост главы Центризбиркома, среди них, несмотря на заявку, не оказалось Георгия Каландаришвили.

"Невыдвижение исполняющего обязанности председателя ЦИК и действующих членов в парламент связано с тем, что их кандидатуры уже дважды не набрали необходимых для избрания на 5-летний срок в 2/3 голосов членов парламента", - приводит заявление президента Sputnik Грузия.

Зурабишвили пояснила, что регулярное выдвижение на посты председателя и члена ЦИК одних и тех же людей и избрание их всего на полгода не способствуют демократическому развитию комиссии.