Стамбул: поплавать между континентами

8 авг. 8:00

Вдали от самых популярных пляжей Турции Стамбул имеет собственные зоны для плавания с дополнительным бонусом путешествия между двумя континентами.

Как пишет турецкая "Сабах", Стамбул, расположенный между Европой и Азией, предоставляет уникальные возможности для любителей плавания. Каждое утро пенсионер Метин Чакмакчи спешит занять шезлонг под зонтиком на пляже в азиатской части Стамбула. "Это неплохо, когда есть такое море для такого гигантского города, как Стамбул", - улыбается 74-летний пенсионер, указывая на кристально чистую воду с видом на Принцевы острова в Мраморном море.

Стамбул, шумный мегаполис с населением 16 миллионов человек, простирающийся между двумя континентами и двумя морями, не сразу вызывает в памяти образы пляжного курорта. Но там можно плавать все лето. "В старые времена можно было подойти к воде откуда угодно, - вспоминает Чакмакчи. - Теперь, конечно, повсюду здания. Береговая линия изменилась". Власти Стамбула добавили сотню дополнительных шезлонгов на пляж, где отдыхает Чакмакчи, создав места для 300 человек под 170 зонтиками всего в 25 минутах ходьбы от дома пенсионера.

В этом году посещаемость стамбульских пляжей резко возросла, говорит Сезгин Кочак, отвечающий за техническое обслуживание. Во многом это связано с экономическими трудностями, из-за которых потребительские цены выросли на 80% за один год. "Многие больше не могут позволить себе выбраться из Стамбула", - объясняет отдыхающая Джанан Дживан. - Но даже если бы у меня были деньги, я бы никуда больше не поехала. Чем проводить 10 дней в отпуске, я лучше буду приходить сюда каждый день в течение трех месяцев".

В Стамбуле 85 доступных пляжей или мест для купания между Черным морем на севере, Мраморным морем на юге и проливом Босфор между ними.

Некоторые из государственных или частных пляжей привлекают как отдыхающих в бикини, так и посетителей более приверженных традициям, прикрывающихся чадрой. Как и само турецкое общество, они часто делят одно и то же пространство.

"Жители Стамбула знают, что пляж можно найти в 35-40 минутах от центра", - говорит 32-летний агент по недвижимости Эрен Бизми, пытаясь начать игру в волейбол с друзьями с работы в прибрежном районе Шиле. Он заявляет, что Черное море лучше, потому что оно "менее соленое", чем Мраморное море.

Купальщики Босфора плавают между Европой и Азией у городских дворцов. Эрен Тор и его друзья встречаются каждое утро в Бебеке, элитном районе на европейской стороне континентального водораздела. "Это привилегия - иметь возможность плавать между двумя морями и двумя континентами", - говорит 64-летний пенсионер. Летом температура воды достигает 23 градусов по Цельсию, а зимой в среднем опускается до 11 градусов по Цельсию. Но каждый день, "даже зимой, даже в снег", Тор выходит на утреннее купание в Босфоре.

Почти вся группа плавает здесь с детства, изучая коварные течения пролива, которые могут стремительно унести. А 92-летний Левент Аксют говорит, что ходит плавать три-четыре раза в неделю.