В Сочи может появиться ассоциация глэмпинга

7 авг. 18:57

Власти Сочи намерены рассмотреть предложение создать ассоциацию глэмпинга, поступившее от представителей отрасли. Об этом написал в воскресенье в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

"На совещании с представителями отрасли поступило предложение создать в Сочи ассоциацию глэмпинга, обязательно его рассмотрим. Создание таких мест вкупе с открытием экомаршрутов позволяет комплексно развивать территории, в том числе и прилегающие поселения", - сообщил он.

Мэр Сочи подчеркнул, что на данный момент в городе работают 12 глэмпингов, к концу года ожидается открытие еще трех.

По словам Копайгородского, такие средства размещения мобильны, они прекрасно вписываются в окружающую среду, не причиняя ей вреда, в то же время у гостей есть все для комфорта.