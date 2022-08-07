РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе

Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Севастополе продлен на неделю, такое сообщение распространило правительство города.

В нем говорится, что на основании информации от правоохранителей о сохраняющейся угрозе теракта председатель антитеррористической комиссии установил высокий ("желтый") уровень террористической опасности с 18.00 сегодняшнего дня на семь суток до 18.00 14 августа.

Напомним, "желтый" уровень террористической опасности был установлен в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.

845 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version