Глава МИД Китая рассказал, зачем США отправили Пелоси на Тайвань

7 авг. 17:57

Вашингтон устроил визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань в целях создания кризиса в регионе. Об этом заявил глава МИД Китая, член Госсовета Ван И.

"США имеют обыкновение сначала создать проблему, а потом использовать ее для реализации своих стратегических замыслов. Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе", - считает он.

По словам дипломата, такой поступок требует от всех сторон бдительности и "решительного противодействия".

Ван И подчеркнул, что меры, которыми Китай защищает свой суверенитет, и жесткая позиция Пекина, - справедливые, адекватные и легитимные.