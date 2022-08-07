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Глава МИД Китая рассказал, зачем США отправили Пелоси на Тайвань

Глава МИД Китая рассказал, зачем США отправили Пелоси на Тайвань

Вашингтон устроил визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань в целях создания кризиса в регионе. Об этом заявил глава МИД Китая, член Госсовета Ван И.

"США имеют обыкновение сначала создать проблему, а потом использовать ее для реализации своих стратегических замыслов. Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе", - считает он.

По словам дипломата, такой поступок требует от всех сторон бдительности и "решительного противодействия".

Ван И подчеркнул, что меры, которыми Китай защищает свой суверенитет, и жесткая позиция Пекина, - справедливые, адекватные и легитимные.

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