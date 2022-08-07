Заповедная школа РГО стартует в Тебердинском заповеднике 22 августа

7 авг. 17:41

Заповедную школу Русского географического общества проведут в Тебердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии, об этом рассказали в нацпарке.

Проект "Заповедная школа РГО на особо охраняемых природных территориях" будет осуществлен с 22 по 28 августа.

Его участники будут помогать сотрудникам в благоустройстве территории, наблюдать за краснокнижными животными, делать фото- и видеосъемки, изучать заповедные территории во время полевых выходов.

В работе школы примут участие представители общественных организаций, медиаспециалисты, руководители и участники молодежных клубов РГО в возрасте 18-35 лет.

Проект воплощается в жизнь при грантовой поддержке Русского географического общества.