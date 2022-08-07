Спасатели "освободили" мальчика от трубы в строймагазине Новороссийска

7 авг. 17:35

ЧП с ребенком произошло в одном из строительных магазинов Новороссийска. О нем рассказал в своем телеграм-канале начальник городской Службы спасения Алексей Одеров.

Пока родители мальчика делали покупки, он решил поиграть в космонавта, а в качестве шлема надел на голову тройник пластиковой трубы.

Снять его с ребенка не смог никто из присутствовавших. Пришлось вызвать спасателей. Опытные профессионалы безо всяких инструментов "освободили" ребенка.

Алексей Одеров призвал детей быть аккуратнее в процессе познания мира.