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Спасатели "освободили" мальчика от трубы в строймагазине Новороссийска

Спасатели &quot;освободили&quot; мальчика от трубы в строймагазине Новороссийска

ЧП с ребенком произошло в одном из строительных магазинов Новороссийска. О нем рассказал в своем телеграм-канале начальник городской Службы спасения Алексей Одеров.

Пока родители мальчика делали покупки, он решил поиграть в космонавта, а в качестве шлема надел на голову тройник пластиковой трубы.

Снять его с ребенка не смог никто из присутствовавших. Пришлось вызвать спасателей. Опытные профессионалы безо всяких инструментов "освободили" ребенка.

Алексей Одеров призвал детей быть аккуратнее в процессе познания мира.

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