Пашинян призвал перепроверить, эффективны ли экономические программы правительства

7 авг. 16:56

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рекомендовал кабмину и органам госуправления пересмотреть реализуемые программы и проверить, насколько они эффективны. Такое заявление он сделал на заседании совета по экономической политике.

"Наша задача - создать независимую экспертную группу без привязки к правительству или любой другой политической силе, которая будет сопровождать повестку экономических реформ кабмина", - пояснил глава правительства.

Пашинян выразил мнение, что эта группа должна послужить мостом между экономическими реформами властей и мировым экспертным сообществом. Он выразил уверенность, что представители Совета по экономической политике помогут правительству отыскать экспертов, которые смогут дать хорошие рекомендации по ряду вопросов.