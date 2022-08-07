Байдена выпустили с изоляции по коронавирусу

7 авг. 16:48

Американский президент Джо Байден вновь сдал отрицательный тест на Covid-19, и врач разрешил ему вернуться к очной работе, такое сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

"Тест президента на антиген SARS-CoV-2 отрицательный второй день подряд. Он может безопасно вернуться к поездкам и публичной работе", - сказано в письме лечащего врача главы государства.

Ранее Байден после коронавируса в конце июля уже возвращался к очной работе, однако спустя несколько дней новый тест оказался положительным, и политик снова ушел на самоизоляцию.