Надувные термальные бассейны порадуют туристов в Железноводске

7 авг. 16:36

Передвижной термальный бассейн откроется в Железноводске (Ставрополье), об этом рассказал глава курорта Евгений Бакулин.

"В Железноводске после прошедшего II фестиваля "Железная грязь" в администрации курорта в муниципальной собственности остались надувные брендированные бассейны. Для дальнейшего использования в администрации Железноводска решили сделать передвижные термальные бассейны", - рассказал он ТАСС.

По словам градоначальника, ключевыми локациями проекта выбраны Курортный парк и курортное озеро "30’Ка".

Бакулин отметил, что площадь бассейна равняется 20х10 м, он будет наполняться из природного горячего минерального источника.