Семь человек пострадали в крупном пожаре в Ереване

7 авг. 16:14

Крупный пожар произошел в высотном доме в Ереване, есть пострадавшие. Об этом рассказали в МЧС Армении.

Примерно в 11:47 в Национальный центр по управлению кризисами поступил сигнал о пожаре. Оказалось, что возгорание началось в шахте лифта. Оно получило степень сложности 1-БИС. Пожар удалось локализовать в 13:41, потушить - в 13:59.

В общей сложности спасатели эвакуировали 85 человек.

Как рассказала директор ЗАО "Скорая медицинская помощь" Тагуи Степанян, в результате пожара были госпитализированы семь человек, в том числе и ребенок.

"Пятеро пострадавших доставлены в медцентр "Армения", мать и ребенок - в университетскую больницу "Мурацан", - цитирует ее Sputnik Армения.

Степанян уточнила, что состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.