Экспертная иранская делегация встретилась с координатором ЕС в Вене

7 авг. 15:57

К переговорам по иранской ядерной сделке между иранским переговорщиком Али Багери Кани и координатором ЕС Энрике Мора присоединилась экспертная иранская делегация во главе с официальным представителем Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди, сообщает агентство ИРНА.

Напомним, что иранская переговорная делегация во главе с Али Багери прибыла в столицу Австрии Вену для переговоров по отмене санкций.

Комментируя атмосферу переговоров в Вене, иранский дипломат подчеркнул, что стабильность любого соглашения зависит от его баланса.

"Сейчас решающее время в Вене, и необходимо как можно скорее заручиться доверием иранской стороны", - сказал он.