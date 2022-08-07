СКЦ разрешил заход в Босфор сухогрузам с зерном

7 авг. 15:45

Стамбульский Совместный координационный центр (СКЦ) после проведенного досмотра разрешил проход через Босфор сухогрузам Polarnet и Rojen, перевозящим зерно с Украины. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны Турции, передает ТАСС.

Кроме того, было дано разрешение турецкому судну "Оспри С" следовать на Украину для вывоза сельхозпродукции.

Турецкий зерновоз Polarnet доставляет 12 тыс. тонн зерна в порт Дериндже, а судно Rojen под флагом Мальты перевозит 13 тыс. тонн кукурузы в британский Тиспорт.

В Минобороны также подчеркнули, что Polarnet из-за неблагоприятных погодных условий и продолжительных по времени работ, связанных с заправкой и односторонней навигацией в Босфоре, бросит якорь в порту назначения утром 8 августа. Ранее планировалось, что судно прибудет в порт назначения в воскресенье.