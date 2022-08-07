СМИ: экономические санкции оказали пользу России

7 авг. 15:15

Американский экономист Майкл Хадсон в интервью немецкой газете Junge Welt заявил, что экономические санкции Запада в конечном счете дали обратный эффект и обернулись пользой для России.

"Любая страна, которой угрожают санкции США, вынуждена обеспечивать себя сама", - отметил финансовый аналитик.

Он убежден, что санкции заставили Россию стать экономически независимой и принесли доход российскому бюджету.

"Так что санкции не только заставили Россию становиться экономически независимой, но также принесли дополнительный доход российскому госбюджету за счет дефицита нефти и газа. Чем меньше газа Россия продает, тем больше денег она зарабатывает", - отметил Хадсон.