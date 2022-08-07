НОАК будет регулярно проводить учения к востоку от серединной линии Тайваньского пролива

7 авг. 14:50

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с настоящего времени будет регулярно проводить учения к востоку от условной серединной разграничительной линии в Тайваньском проливе. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что теперь корабли и самолеты НОАК будут регулярно проводить учения к востоку от так называемой серединной линии Тайваньского пролива.

Кроме того, сегодня стало известно, что вооруженные силы Тайваня 9 и 11 августа проведут учения с артиллерийскими боевыми стрельбами в южном уезде Пиндун. Об этом сообщило в воскресенье Центральное информационное агентство острова со ссылкой на армейский источник. Войсковые тренировки пройдут в ответ на нынешние маневры китайской армии вокруг Тайваня.

Сегодня глава правительства Тайваня Су Чжэньчан также призвал Пекин прекратить показывать свои "военные мускулы" в ходе масштабных учений вблизи острова.