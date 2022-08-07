В Госдуме предложили снять санкции с российских спортсменов после переизбрания Дворковича

7 авг. 14:35

В воскресенье председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что после переизбрания на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадию Дворковичу необходимо снять со спортсменов из РФ незаконные санкции, а в конце года вернуть флаг и гимн.

"Избрание на новый срок - большая честь. Но в нынешних условиях - это и повышенная ответственность. Аркадию Дворковичу после переизбрания нужно дистанцироваться от политики и убрать ее из мировых шахмат. Помимо этого, Дворковичу нельзя забывать, какую страну он представляет. Необходимо снять с российских спортсменов незаконные санкции, а в конце года вернуть флаг и гимн. Шахматы должны быть вне политики", - цитирует слова Свищева РИА Новости.

Напомним, что сегодня на генеральной ассамблее FIDE в Ченнаи Аркадий Дворкович победил на выборах президента организации украинца Андрея Баришпольца и был переизбран на четыре года.