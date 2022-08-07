В Баку ожидается до 32 градусов тепла

7 авг. 14:20

В понедельник, 8 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в первой половине дня в отдельных районах полуострова возможны дожди, местами порывистый северо-западный ветер. Об этом в воскресенье сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, передает Trend.

В сообщении говорится, что температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-25 градусов, днем - 30-33 градуса, в Баку ночью - 23-25 градусов, днем - 30-32 градуса тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, местами порывистый западный ветер.