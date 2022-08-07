Израильская армия сообщила, что наносит удары по ракетным установкам радикалов в секторе Газа

7 авг. 14:07

Пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные наносят в воскресенье удары по позициям террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа.

"Армия обороны Израиля сейчас атакует ракетные установки радикалов из "Исламского джихада" по всему сектору Газа", - заявили в пресс-службе.

Напомним, что ранее, 5 августа, израильские военные начали поражать цели террористической группировки "Исламский джихад" в секторе Газа в рамках операции "Рассвет". Премьер-министр Израиля Яир Лапид отметил, что израильская армия будет действовать "столько, сколько потребуется, чтобы ликвидировать угрозу", исходящую от "Исламского джихада".